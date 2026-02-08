В Каменском районе организована проверка по факту гибели пожилого мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели пожилого мужчины при пожаре, который произошел в частном доме на станции Студенец Каменского района Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 6 февраля 2026 года в доме на улице Привокзальной [...] произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 75-летнего мужчины. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.