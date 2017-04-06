Технические подразделения «Ростелекома» в Пензенской области получили новые автомобили Связь и ИТ

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Технические подразделения ПАО «Ростелеком» в Пензенской области пополнились 21 грузопассажирским автомобилем повышенной проходимости марки «УАЗ». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала компании.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Преимущество данной модели — пятиместная кабина и грузовой отсек для размещения специального и вспомогательного оборудования. Новую автомобильную технику получили семь производственных подразделений филиала. Самое большое количество — 10 машин — направлено в городской центр эксплуатации телекоммуникаций и МЦТЭТ «Центральный», а остальные задействованы в районах области: три автомобиля используются в Каменском районе, четыре — в Кузнецком, два — в Нижнеломовском, по одному — в Сердобском и Городищенском», — уточнили в «Ростелекоме».

В пресс-службе напомнили, что на территории Пензенской области построена обширная волоконно-оптическая инфраструктура связи, а с 2015 года компания участвует в государственном проекте «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

«Новые автомобили предназначены для модернизации, планового обслуживания и оперативного ремонта линий и сооружений связи», — пояснили в компании.

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По словам технического директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Дудкина, протяженность оптических линий на территории региона в настоящее время приближается к 3 тыс. км.

«В зоне ответственности филиала находится разветвленная сеть медных и оптических линий связи. Количество точек доступа в интернет по проекту УЦН достигло 63 единиц. Обновленный парк технологических автомобилей повысит эффективность работы центров эксплуатации телекоммуникаций, оперативность действий связистов и позволит увеличить производительность труда при проведении технических работ», — отметил он.

Всего на сегодняшний день в Пензенском филиале ПАО «Ростелеком» насчитывается около 200 единиц автотранспорта и спецтехники.