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Пензенский губернатор раскритиковал работу по популяризации электронных госуслуг

15:16 | 10.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг жесткой критике работу первого заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Кулинцева и начальника управления информационных технологий и связи региона Алексея Костина по популяризации получения государственных и муниципальных услуг через интернет.

Пензенский губернатор раскритиковал работу по популяризации электронных госуслуг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы будете блестяще выступать, например, в высшей школе, преподавателями, завкафедрой. Вам сразу докторов наук присваивай — не ошибешься. Кулинцев помогает Вам с места. Вы говорите, что люди многие не знают вообще, что услугу можно получить в электронном виде. Я задаю вопрос: «А Вы-то зачем с Андреем Анатольевичем, Ваше управление, Ваши подчиненные?» — сказал глава региона, обращаясь к Алексею Костину, выступившему с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

Он поинтересовался, почему чиновники с помощью СМИ не доводят до населения информацию об удобстве получения госуслуг в электронном виде.

В ответ на это Алексей Костин возразил, что буквально недавно выступал на эту тему по радио.

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Однако Иван Белозерцев высказал мнение, что предпринимаемых усилий недостаточно.

«Результата нет. […] Результат — это достижение индикативных показателей. Результат — это когда мы в десятке лучших регионов Российской Федерации», — пояснил губернатор.

Он также предложил провести соцопрос, чтобы выяснить причины, по которым люди не получают услуги в электронном виде.

«Наверное, не знают как. Предложите варианты, как это нам поправить», — потребовал Иван Белозерцев.
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