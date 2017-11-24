В Пензе отменена комиссия при пополнении карт «Электронная школа» через терминалы Связь и ИТ

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Комиссия при пополнении лицевых счетов карт «Электронная школа» на оплату услуг питания учащихся через терминалы, установленные в образовательных организациях Пензы, отменена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор МУП «Арцис» Юрий Анфалов.

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По его словам, банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, установленные в школах, еще 20 ноября, а ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») — в четверг, 23 ноября.

«Проблема, которая вскрыта в рамках разбирательства в течение месяца, она следующая: агенты, которые сейчас существуют, — банк «Кузнецкий» и «Пензаплат» — заявляют о том, что их работа без взимания комиссии экономически нецелесообразна, они уходят в убыток», — пояснил собеседник агентства.

Юрий Анфалов отметил, что в настоящее время существует два варианта решения проблемы, которые необходимо в первую очередь обсуждать с родителями.

«Первый вариант — это внесение изменений в правила, которые позволят агентам в школах принимать комиссию в платежных терминалах, эти правила нужно обсуждать. Или второй вариант — эти терминалы со школ убирать», — сказал директор МУП «Арцис».

По его словам, в адрес 17 кредитных организаций было направлено предложение войти в систему «Электронная школа» с установкой терминалов в образовательных учреждениях.

«От трех ответ был нет, остальные пока промолчали, но я думаю, что они ответят также», — отметил Юрий Анфалов.

Также он усомнился в том, что банк «Авангард», который вышел с соответствующим предложением, сможет обеспечить полноценное функционирование системы.

«Я не могу комментировать действия банка «Авангард», но он предлагает запустить систему, а по моей информации у них всего шесть терминалов, которые принимают деньги. И дальше как? Нужно будет идти в офис банка, и только тогда беспроцентно оплатить питание. Не так все просто», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время планируется провести анкетирование родителей на предмет необходимости установки терминалов в школах.

«Мы должны решение принять до конца года», — подчеркнул Юрий Анфалов.

С 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта.

В частности, платежный субагент — ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») — установил комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей. Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах, установленных в школах.

23 ноября управляющий офисом банка «Авангард» в Пензе Игорь Дмитриевский предложил мэру Виктору Кувайцеву рассмотреть возможность использования карт кредитно-финансового учреждения при организации питания в школах города, назвав в качестве основного преимущества беспроцентное начисление средств.