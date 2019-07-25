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«МегаФон» представил новый сервис «Защита баз данных»

10:52 | 25.07.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. «МегаФон» представил корпоративным клиентам, в том числе осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, новый сервис «Защита баз данных», созданный на основе программного комплекса «Гарда БД».

«МегаФон» представил новый сервис «Защита баз данных». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он призван не допускать утечки конфиденциальной информации и обеспечивать защиту сведений путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных.

«Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ПАО «МегаФон».

В нем поясняется, что комплекс работает в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере персональных данных, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) версии 3.2.1 и положениями Банка России, касающимися защиты информации.

Согласно заявленным характеристикам, производительность комплекса составляет более 10 Гб/с обрабатываемого трафика и свыше 40 Тб хранимой информации, при этом он осуществляет быстрый полнотекстовый поиск без дополнительной нагрузки на системы управления базами данных и бизнес-приложениями.

Комментируя запуск нового сервиса, руководитель по услугам кибербезопасности «МегаФона» Артем Лосев отметил, что компания предлагает разноплановые технические решения — как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам.

«Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%», — уточнил он.

В свою очередь генеральный директор «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») Владимир Пономарев обратил внимание на важность сотрудничества двух компаний.

«Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений «Гарда БД» объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что «Гарда БД» вошла в экосистему кибербезопасности «МегаФона» и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны», — подчеркнул он.

Помимо нового сервиса «Защита баз данных», оператор предлагает такие решения для бизнеса, как «МегаФон Антивзлом» и «Защита от DDoS-атак». Они могут применяться не только по отдельности, но и в любом удобном пользователю сочетании.

Приложение «МегаФон Антивзлом» предназначено для защиты от всех основных типов мобильного мошенничества — вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак. Оно базируется на технологии Check Point семейства SandBlast и доступно для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS.

«Защита от DDoS-атак» адресована владельцам сетевых ресурсов. Услуга призвана обеспечивать стабильную и бесперебойную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с. Решение построено на базе систем от двух производителей — «Гарда Технологии» и Arbor Networks.

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