«МегаФон» представил новый сервис «Защита баз данных» Связь и ИТ

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. «МегаФон» представил корпоративным клиентам, в том числе осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, новый сервис «Защита баз данных», созданный на основе программного комплекса «Гарда БД».

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Он призван не допускать утечки конфиденциальной информации и обеспечивать защиту сведений путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных.

«Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ПАО «МегаФон».

В нем поясняется, что комплекс работает в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере персональных данных, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) версии 3.2.1 и положениями Банка России, касающимися защиты информации.

Согласно заявленным характеристикам, производительность комплекса составляет более 10 Гб/с обрабатываемого трафика и свыше 40 Тб хранимой информации, при этом он осуществляет быстрый полнотекстовый поиск без дополнительной нагрузки на системы управления базами данных и бизнес-приложениями.

Комментируя запуск нового сервиса, руководитель по услугам кибербезопасности «МегаФона» Артем Лосев отметил, что компания предлагает разноплановые технические решения — как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам.

«Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%», — уточнил он.

В свою очередь генеральный директор «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») Владимир Пономарев обратил внимание на важность сотрудничества двух компаний.

«Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений «Гарда БД» объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что «Гарда БД» вошла в экосистему кибербезопасности «МегаФона» и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны», — подчеркнул он.

Помимо нового сервиса «Защита баз данных», оператор предлагает такие решения для бизнеса, как «МегаФон Антивзлом» и «Защита от DDoS-атак». Они могут применяться не только по отдельности, но и в любом удобном пользователю сочетании.

Приложение «МегаФон Антивзлом» предназначено для защиты от всех основных типов мобильного мошенничества — вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак. Оно базируется на технологии Check Point семейства SandBlast и доступно для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS.

«Защита от DDoS-атак» адресована владельцам сетевых ресурсов. Услуга призвана обеспечивать стабильную и бесперебойную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с. Решение построено на базе систем от двух производителей — «Гарда Технологии» и Arbor Networks.