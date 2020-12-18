В Пензенской области для ряда IT-компаний на УСН планируется снизить налоговую ставку до 1% Связь и ИТ

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Налоговую ставку в размере 1% планируется установить в Пензенской области для представителей IT-отрасли, подпадающих под определенные условия.

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Ожидается, что соответствующий закон будет принят на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящий понедельник, 21 декабря.

Согласно законопроекту, при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) в случае, если объектом налогообложения являются доходы, использовать льготную ставку смогут индивидуальные предприниматели и организации, вид деятельности которых включен в группировки 62 и 63 раздела «J» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014: «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и «Деятельность в области информационных технологий».

«Предлагается предоставлять налоговую преференцию субъектам бизнеса, имеющим наемных работников — не менее трех — и выплачивающим официальную заработную плату не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда, а также не имеющим задолженность по обязательным платежам», — говорится в пояснительной записке за подписью министра экономики Пензенской области Сергея Капралова.

В ней добавляется, что в условиях дефицита бюджетных средств данное условие позволит оказывать господдержку только социально ответственному бизнесу, в полной мере соблюдающему налоговое и трудовое законодательство.

«Среднемесячная заработная плата по виду деятельности «Деятельность в области информации и связи» за девять месяцев 2020 года составила 35 тыс. 58 рублей, что 2,9 раза превышает минимальный размер оплаты труда», — отмечается в тексте.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2021 года.