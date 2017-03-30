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Работники пензенских роддомов примут участие в конкурсе «Святость материнства»

14:45 | 30.03.2017 | Медицина

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники учреждений родовспоможения Пензенской области примут участие во всероссийском конкурсе «Святость материнства», который направлен на повышение рождаемости и профилактику абортов.

Работники пензенских роддомов примут участие в конкурсе «Святость материнства»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конкурс продлится до 1 октября 2017 года.

Он будет проходить по четырем номинациям. По критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт, будут выбраны лучшая женская консультация и врач акушер-гинеколог. Также в ходе конкурса определят лучшего психолога по доабортному консультированию или специалиста по социальной работе. Кроме того, будет определен победитель в номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности».

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В каждой номинации предусмотрено денежное вознаграждение. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн. рублей.

Инициатором его проведения стал Фонд Андрея Первозванного при поддержке министерства здравоохранения России.

По замыслу организаторов, конкурс должен способствовать совершенствованию комплекса мер по профилактике абортов и выступать эффективным механизмом поддержки деятельности специалистов службы родовспоможения и психологов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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