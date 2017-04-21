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Пензенский губернатор поручил открыть горячую линию для пострадавших от псевдомедиков

08:21 | 21.04.2017 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил региональному Минздраву открыть горячую линию, на которую смогут обратиться жители, пострадавшие от действий «элитной» клиники в микрорайоне Арбеково. Об этом глава региона сообщил в своем «Твиттере» в пятницу, 21 апреля.

Пензенский губернатор поручил открыть горячую линию для пострадавших от псевдомедиков

Фото: Мвд.рф

«Контроль в сфере медицины ужесточим», — написал он.

Губернатор выразил уверенность в том, что люди должны быть застрахованы от таких ситуаций.

«Это совместная работа контролирующих и правоохранительных органов», — отметил Иван Белозерцев.

19 апреля стало известно о том, что полицейские пресекли деятельность организации, позиционировавшей себя как международная медицинская клиника.

Были задержаны руководители и работники организации — всего 12 человек. Двое руководителей клиники – жители Краснодарского края по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписки о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере послужили многочисленные заявления граждан на сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники.

Оказанием услуг занимались сотрудники без медицинского образования: так, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил человек с образованием автомеханика.

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации.
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