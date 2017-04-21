Пензенский губернатор поручил открыть горячую линию для пострадавших от псевдомедиков Медицина

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил региональному Минздраву открыть горячую линию, на которую смогут обратиться жители, пострадавшие от действий «элитной» клиники в микрорайоне Арбеково. Об этом глава региона сообщил в своем «Твиттере» в пятницу, 21 апреля.

Фото: Мвд.рф

«Контроль в сфере медицины ужесточим», — написал он.

Губернатор выразил уверенность в том, что люди должны быть застрахованы от таких ситуаций.

«Это совместная работа контролирующих и правоохранительных органов», — отметил Иван Белозерцев.

Пострадавшие от действий работников псевдомед.клиники в Пензе,могут обращаться на горячую линию минздрава,кот.откроют по моему поручению. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 21, 2017

19 апреля стало известно о том, что полицейские пресекли деятельность организации, позиционировавшей себя как международная медицинская клиника.

Были задержаны руководители и работники организации — всего 12 человек. Двое руководителей клиники – жители Краснодарского края по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписки о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере послужили многочисленные заявления граждан на сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники.

Оказанием услуг занимались сотрудники без медицинского образования: так, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил человек с образованием автомеханика.

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации.