В Пензенской области отмечается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом Медицина

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Умеренно выраженная тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом сохраняется в Пензенской области по итогам пяти месяцев 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 4 июля.

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По данным ведомства, с января по май зарегистрировано 143 случая туберкулеза, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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Показатель заболеваемости составил 10,7 на 100 тыс. населения.

35% в структуре выявленной заболеваемости приходится на бациллярные формы.

Показатель заболеваемости бациллярным туберкулезом составляет 3,7 на 100 тыс. населения.

Суммарный охват населения Пензенской области профилактическими флюорографическими обследованиями на туберкулез достиг за пять месяцев текущего года 30,9% при нормативе не менее 25%.