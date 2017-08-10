В Пензенской области выросла заболеваемость мышиной лихорадкой Медицина

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. 13 жителей Пензенской области заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в первом полугодии 2017 года, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам заведующего инфекционным отделением №6 пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Каусара Гайфуллина, источником инфекции являются мыши, а заразиться можно как в помещениях, где находятся высушенные испражнения грызунов, так и употребляя продукты, загрязненные их экскрементами, соприкасаясь с объектами внешней среды — сеном, хворостом, соломой и кормами.

«У человека к возбудителю наблюдается абсолютная восприимчивость», — подчеркнул он.

По словам специалиста, для заболевания характерна осенне-зимняя сезонность.

«Чаще поражаются лица в возрасте от 18 до 50 лет. До 90% — это мужчины. Повторные заболевания у одного человека не встречаются», — отметил Каусар Гайфуллин.

Он пояснил, что инфекция проникает в организм через слизистую дыхательных путей и пищеварительной системы.

По словам специалиста, людям нужно аккуратнее вести себя в местах, где, предположительно, обитают грызуны — обязательно соблюдать личную гигиену после работы в огороде и на приусадебном участке.

«Неспецифическая профилактика включает дератизацию, то есть борьбу с грызунами, а также охрану объектов окружающей среды, складов зерна, сена от нашествия грызунов и загрязнения их выделениями. Специфическая вакцина пока не разработана», — цитирует Каусара Гайфуллина пресс-служба Минздрава Пензенской области.