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Ни один пензенский министр еще не сделал прививку от гриппа

14:35 | 18.09.2017 | Медицина

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Ни один член правительства Пензенской области, присутствовавший на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 18 сентября, еще не сделал прививку от гриппа.

Ни один пензенский министр еще не сделал прививку от гриппа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков сообщил, что по состоянию на 15 сентября в Пензенской области от гриппа привито почти 30% взрослых и более 30% детей.

Губернатор Иван Белозерцев решил провести эксперимент и попросил поднять руки тех, кто уже прошел иммунизацию. Выяснилось, что никто из присутствующих этого не сделал.

В ответ на это Владимир Стрючков пояснил, что в первую очередь идет прививка от гриппа жителей из группы риска, например, сотрудников детских садов, а чиновников на проведение процедуры еще не звали.

«Правительство будут приглашено на этой неделе», — уточнил он.

Министр отметил, что можно не ждать этого момента и прийти в прививочный кабинет.

В свою очередь губернатор усомнился, что население достаточно информировано о том, что это можно сделать самостоятельно.

«Сколько нас в зале? 50 точно. Ни один не привился. Это значит, Вы вводите заблуждение?» — отметил он.

Иван Белозерцев также поинтересовался, сколько присутствующих сделали прививки в прошлом году. Подняли руки семь человек, причем сам министр в это число не вошел.

Губернатор остался недоволен таким результатом и призвал Владимира Стрючкова проанализировать реальные показатели.
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