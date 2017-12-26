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ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Иван Белозерцев назвал открытие перинатального центра в Пензе событием года

11:37 | 26.12.2017 | Медицина

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев назвал ввод в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек на территории больницы имени Н.Н. Бурденко главным событием 2017 года в Пензенской области.

Иван Белозерцев назвал открытие перинатального центра в Пензе событием года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это очень здорово. Перинатальный центр для нас очень важен», — сказал он в ходе большой пресс-конференции в правительстве региона во вторник, 26 декабря.

Губернатор напомнил, что для завершения строительства современного медицинского учреждения пришлось решить большое количество проблемных вопросов.

К менее значимым, но все же весомым событиям для Пензенской области Иван Белозерцев отнес всероссийский Сабантуй, который прошел в селе Средняя Елюзань, и открытие четырех новых школ.
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