Зарплата пензенских медиков зависит от квалификации и качества работы — Николай Лукьянов Медицина

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Зарплата у отдельных медработников может отличаться от средних по Пензенской области показателей, так как зависит от целого ряда факторов. Об этом заявил региональный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», депутат Заксобрания, предприниматель Николай Лукьянов, комментируя доклад замминистра здравоохранения области Оксаной Чижовой, содержание которого оказалось в центре внимания медицинской общественности в связи с информационной кампанией «Левого фронта».

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«18 января я принимал участие в областном совещании по итогам года. Как региональному координатору проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» мне было очень интересно и важно послушать выступление заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой. Отметил, что по ряду важнейших направлений в здравоохранении области произошли существенные изменения», — говорится в комментарии народного избранника, распространенном пресс-службой реготделения «Единой России».

По словам депутата, «нельзя не признать, что многие вопросы и серьезные проблемы в здравоохранении решены положительно».

«Значительно повысилась и зарплата медицинских работников. По сравнению с 2012 годом зарплата врачей выросла на 75%, среднего медперсонала — на 69%, почти в 2,5 раза — младшего. Соответственно, средние зарплаты врачей составляют 43 тыс. рублей, 21 тыс. 800 — среднего медперсонала, 18 тыс. рублей — младшего. 71 врач получил единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Причем эти цифры подтверждаются и данными федерального статистического наблюдения», — отметил Николай Лукьянов.

Он подчеркнул, что пензенские единороссы ранее направляли на федеральный уровень предложения именно о поэтапном увеличении зарплат медработников в первую очередь за счет повышения производительности труда.

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«Все мероприятия в этом направлении не преследуют цель повышения заработной платы всем и в определенной пропорции или до определенного размера. И, насколько я знаю, руководители медицинских учреждений доводили эту информацию до медперсонала своих больниц и поликлиник. Среднемесячная заработная плата в отдельных учреждениях и у отдельных работников может отличаться и быть как ниже, так и выше средних показателей по региону. Размер заработной платы каждого работника напрямую зависит от его квалификации, условий и сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. И, я думаю, что это правильно», — заявил Николай Лукьянов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 23 января, активисты движения «Левый фронт» начали кампанию по информированию медицинских работников Пензенской области о содержании доклада замминистра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, в котором говорилось, в частности, о средней зарплате врачей и медсестер.

В первый день акции раздача листовок осуществлялась вблизи ворот пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, 24 января — у поликлиники этого медучреждения, а 25-го числа — у больницы №4 на Шуисте и в поликлинике на Маяке.