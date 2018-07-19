За полгода высокотехнологичную медпомощь получили более 5 тыс. жителей Пензенской области Медицина

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. 5 тыс. 179 жителей Пензенской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медорганизациях региона и федеральных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, это больше прошлогоднего уровня, что обусловлено с увеличением объемов финансирования.

В настоящее время сложные операции в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи осуществляют 17 медицинских организаций различных форм собственности по 15 наиболее востребованным профилям, в числе которых травматология и ортопедия, неонатология, оториноларингология, дерматовенерология, офтальмология, урология, акушерство и гинекология, онкология, кардиология и другие.

Планируется, что до конца 2018 года высокотехнологичную медпомощь получат около 12 тыс. жителей Пензенской области, что на 1 тыс. больше по сравнению с уровнем 2017-го.