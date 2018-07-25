В Пензенской области выявлены факты несвоевременной невыдачи лекарств пациентам Медицина

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили в Башмаковском, Сердобском, Лопатинском и Мокшанском районах Пензенской области факты несвоевременной выдачи лекарств пациентам, которые по законодательству должны обеспечиваться ими бесплатно.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в Башмаковском районе ребенку-инвалиду с заболеванием сердечно-сосудистой системы вовремя не был предоставлен препарат «Бозентан».

«Причиной этого стало несвоевременное обращение должностных лиц медицинского учреждения с заявкой в региональное министерство здравоохранения на поставку необходимого лекарственного препарата, что с учетом тяжести заболевания ребенка ставило под угрозу его жизнь и здоровье», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что лишь после вмешательства прокуратуры ребенок получил необходимый препарат.