В Пензе студентов-медиков привлекли к работе в «школах пациентов» Медицина

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. 110 студентов четвертого курса медицинского института Пензенского государственного университета получили возможность по-новому пройти практику, применив полученные во время учебы знания в рамках проекта «Школа пациента», реализуемого в стационарах.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, будущие врачи пробуют свои силы в проведении информационно-разъяснительной работы, учатся общению с больными, постигают азы медицинской этики и деонтологии.

«Они раздают листовки, проводят анкетирование, читают пациентам тематические материалы по здоровому образу жизни, по сокращению воздействия факторов риска и профилактике развития хронических болезней, обучают пациентов контролю за уровнем артериального давления и основам рационального питания», — пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за два первых летних месяца студенты провели почти 390 занятий для более чем 2,5 тыс. пациентов.