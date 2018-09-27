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В Пензенской области отметили важность вакцинации против гриппа

14:20 | 27.09.2018 | Медицина

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Прививка против гриппа остается единственной эффективной мерой ограничения распространения заболевания и предупреждения его негативных медико-социальных последствий, что свидетельствует о необходимости вакцинации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области отметили важность вакцинации против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За счет средств федерального бюджета ожидается поставка в Пензенскую область противогриппозных вакцин для иммунизации 541 тыс. взрослых жителей, в том числе 1 тыс. беременных, и 128,4 тыс. детей из которых 1,5 тыс. — в возрасте от 6 мес. до 3 лет», — пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что, по расчетам, в результате вакцинации в эпидсезон 2017–2018 года предотвращено не менее 184,4 тыс. случаев гриппа, а при отсутствии предсезонной иммунизации населения заболеваемость превысила бы 1,2 тыс. на 100 тыс. населения.

«Фактическая заболеваемость гриппом составила 40,8 на 100 тыс. населения. При этом показатель среди привитого населения был 2,2, а по остальным — 81,02. Рассчитанный экономический эффект иммунизации варьировался по разным категориям от 8,4 до 64,8 рубля на один рубль, вложенный в проведение вакцинации», — добавили в ведомстве.

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