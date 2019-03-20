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В пензенскую детскую поликлинику №2 поступил итальянский УЗИ-сканер

15:19 | 20.03.2019 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Многофункциональный УЗИ-сканер итальянского производства поступил в детскую поликлинику №2 города Пензы.

В пензенскую детскую поликлинику №2 поступил итальянский УЗИ-сканер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С помощью этого УЗИ-сканера можно квалифицированно осуществлять не только профилактику и раннюю диагностику патологий и заболеваний, но и назначить индивидуальное лечение, проводить мониторинговые исследования и прогнозировать конечный результат», — пояснила заведующая поликлиникой Татьяна Медведева.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, новое оборудование может применяться в педиатрии и неонатологии, кардиологии, ортопедии, гинекологии, урологии, а также при проведении исследований малых и поверхностных органов.

Оно позволяет получить изображение высокого качества, при этом является компактным, что помогает рационально использовать рабочее пространство кабинета.

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