Глава пензенского Минздрава прокомментировал состояние пациентки с коронавирусом Медицина

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Состояние пациентки с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), которая находится на лечении в пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, стабилизировано. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

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«Имеется значительная тенденция к улучшению», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 марта.

«В ближайшее время, я думаю, пациентка будет выписана из стационара», — добавил министр.

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Пензенский депутат Лисин сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Установлено 244 человека, контактировавших с больной. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пациентка с COVID-19 не выезжала за рубеж. Специалисты не смогли выяснить, от кого и при каких обстоятельствах женщина заразилась новой коронавирусной инфекцией.

20 марта депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Михаил Лисин, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и генеральным директором ООО «Электра», сообщил, что коронавирусная инфекция диагностирована у его супруги.