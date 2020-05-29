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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 155 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 681 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей

12:39 | 29.05.2020 | Медицина

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у троих детей в возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 29 мая.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Остальные пациенты от 20 до 94 лет», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что всего в регионе за сутки лабораторно подтверждено 89 случаев заражения COVID-19.

В сообщении уточняется, что из них 23 зафиксировано в Пензе, 14 — в Башмаковском районе, 10 — в Кузнецке, шесть — в Бессоновском районе, пять — в Каменском, четыре — в Нижнеломовском, по три — в Тамалинском, Городищенском, Кузнецком и Сосновоборском, по два — в Пензенском и Мокшанском, по одному — в Спасском, Лопатинском, Бековском, Шемышейском, Лунинском, Земетчинском, Сердобском, Камешкирском, Никольском, Пачелмском районах и городе Заречном.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 443 человека, сняты с наблюдения 10 тыс. 789», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 29 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 155 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 681. За весь период умерли 17 пациентов.

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