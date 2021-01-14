В Пензенской области за сутки зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 212 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 146 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 14 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 28 тыс. 865 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 68.

Умерли 347 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 495 тыс. 816 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 763 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 882 тыс. 44 пациента, из них 27 тыс. 956 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 63 тыс. 940, за сутки зарегистрировано 570 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

