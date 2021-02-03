Уровень заболеваемости ОРВИ в Пензенской области опустился ниже эпидпорога на 21,4% Медицина

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области опустился ниже уровня эпидпорога на 21,4% по итогам четвертой недели 2021 года — в период с 25 по 31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, число случаев ОРВИ за неделю уменьшилось на 0,6% до 3 тыс. 189. Показатель заболеваемости составил 239,5 на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в Каменском, Лопатинском, Мокшанском, Камешкирском районах, Кузнецке, а также Городищенском, Сердобском, Никольском, Спасском, Шемышейском, Наровчатском, Нижнеломовском, Башмаковском, Земетчинском и Лунинском районах.

В Пензе за неделю число случаев ОРВИ уменьшилось на 14% до 1 тыс. 726. Суммарная заболеваемость на 21,4% ниже уровня эпидпорога.

Случаев гриппа в Пензенской области не зарегистрировано.