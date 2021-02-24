Никишин отметил уменьшение числа случаев заражения коронавирусом в Пензенской области Медицина

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил уменьшение числа случаев заражения коронавирусом на территории региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По количеству заболевших коронавирусной инфекцией на территории Пензенской области ситуация улучшается: заболевших с каждым днем становится все меньше», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции в среду, 24 февраля.

Министр добавил, что количество госпитализированных с COVID-19 также уменьшается.

«Коечный фонд освобождается», — констатировал Александр Никишин.

Так, по его словам, на прошлой неделе к плановой работе вернулся областной госпиталь для ветеранов войн.

«Что касается амбулаторного лечения, пациенты на амбулаторном лечении обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатными», — подчеркнул министр.

Александр Никишин особо обратил внимание на то, что пациенты в возрасте старше 65 лет с коронавирусом направляются на стационарное лечение, чтобы минимизировать риск возникновения осложнений.