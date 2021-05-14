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В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом

11:55 | 14.05.2021 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 77 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 14 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 26 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 43 тыс. 408.

Умерли 715 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 922 тыс. 901 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 462 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 537 тыс. 634 пациента, из них 9 тыс. 756 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 115 тыс. 116, за сутки зарегистрировано 393 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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