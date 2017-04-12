Победить коррупцию в России может только системная работа — Николай Симонов Политика

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов считает, что победить коррупцию в России может только системная работа всех органов власти и ведомств.

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«Противопоставить [коррупции] мы можем только одно — системную работу сверху донизу, то есть от главы государства до буквального каждого муниципального округа. Только таким образом мы можем предупредить [ее]», — сказал он в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 12 апреля.

Николай Симонов отметил, что проблема коррупции актуальна для всех стран мира.

«Медленно, но уверенно Российская Федерация, по оценке экспертных организаций, из года в год поднимается на те позиции, которые говорят о том, что на уровне Президента, на уровне правительства России, на уровне всех субъектов ведется постоянная работа с этим явлением, с теми коррупционными проявлениями, которые у нас имеют место быть», — сказал председатель правительства Пензенской области.