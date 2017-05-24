В Заксобрании Пензенской области состоится внеочередная сессия Политика

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Внеочередная 44 сессия Законодательного собрания Пензенской области состоится в предстоящий четверг, 25 мая.

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Как сообщается на сайте регионального парламента, в повестку дня вынесены два вопроса.

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Так, намечено рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Основные изменения связаны c уточнением отдельных направлений финансирования приоритетных и социально значимых расходных обязательств

Второй вопрос повестки сессии — о представителе Законодательного собрания Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.