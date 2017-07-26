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Рубцов пояснил, почему он критически оценивает Белозерцева

15:17 | 26.07.2017 | Политика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Виктор Рубцов, занимавший пост руководителя аппарата пензенского губернатора и правительства с января 2012 года по февраль 2015 года, а затем на протяжении нескольких месяцев являвшийся заместителем главы региона Василия Бочкарева, пояснил, почему он критически оценивает Ивана Белозерцева, который руководит областью последние два года.

Рубцов пояснил, почему он критически оценивает Белозерцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Меня спросили (с немым укором), почему я критически оцениваю работу областной власти, а точнее пензенского губернатора. Задаю встречный вопрос, а как его вообще можно оценивать, если он ни разу, ни по одному резонансному вопросу не высказал внятной позиции?» — написал Виктор Рубцов на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

«Ни разу! Ни по одному беспокоящему весь регион событию!» — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вскоре после назначения Ивана Белозерцева врио губернатора в мае 2015 года Виктор Рубцов перешел на должность директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ».

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В октябре 2015 года на этом посту его сменил Евгений Розман.

С января по июнь 2016 года Виктор Рубцов трудился заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

В публичное пространство бывший чиновник вернулся весной 2017 года после серии заметок в своем блоге, в которых он подверг критике нынешнюю власть в Пензенской области, в том числе за кадровую политику.

Одна из них была посвящена роли высокопоставленной чиновницы Ларисы Рябихиной, о связи которой с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым открыто заговорили в медиапространстве в апреле.
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