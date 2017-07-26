Рубцов пояснил, почему он критически оценивает Белозерцева Политика

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Виктор Рубцов, занимавший пост руководителя аппарата пензенского губернатора и правительства с января 2012 года по февраль 2015 года, а затем на протяжении нескольких месяцев являвшийся заместителем главы региона Василия Бочкарева, пояснил, почему он критически оценивает Ивана Белозерцева, который руководит областью последние два года.

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«Меня спросили (с немым укором), почему я критически оцениваю работу областной власти, а точнее пензенского губернатора. Задаю встречный вопрос, а как его вообще можно оценивать, если он ни разу, ни по одному резонансному вопросу не высказал внятной позиции?» — написал Виктор Рубцов на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

«Ни разу! Ни по одному беспокоящему весь регион событию!» — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вскоре после назначения Ивана Белозерцева врио губернатора в мае 2015 года Виктор Рубцов перешел на должность директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ».

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В октябре 2015 года на этом посту его сменил Евгений Розман.

С января по июнь 2016 года Виктор Рубцов трудился заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

В публичное пространство бывший чиновник вернулся весной 2017 года после серии заметок в своем блоге, в которых он подверг критике нынешнюю власть в Пензенской области, в том числе за кадровую политику.

Одна из них была посвящена роли высокопоставленной чиновницы Ларисы Рябихиной, о связи которой с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым открыто заговорили в медиапространстве в апреле.