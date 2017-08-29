Сергей Удальцов посетит Пензу 2 сентября Политика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Российский оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов посетит Пензу в предстоящую субботу, 2 сентября.

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Ожидается, что он примет участие в отчетно-выборной конференции регионального отделения «Левого фронта», а также выступит на митинге «За достойную жизнь!», который состоится в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в 12.00.

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Кроме того, намечена встреча оппозиционера с журналистами.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ, Пензенская область станет первым регионом, куда Сергей Удальцов приедет после освобождения из колонии.

«Сергей Удальцов неоднократно посещал наш город. В 2009 году он присутствовал на учредительной конференции регионального отделения «Левого фронта». В 2012 году вместе с членом исполкома Леонидом Развозжаевым, Сергей Удальцов принимал участие в митинге левых сил на Фонтанной площади», — напомнили в обкоме.