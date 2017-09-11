В Пензенской области озвучены данные по избирателям, голосовавшим по месту пребывания Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. 6 тыс. 882 человека подали в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года заявления о том, чтобы голосовать на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва по месту фактического пребывания. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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Он добавил, что в последние несколько дней — с 5 сентября и до 14.00 субботы, 9 сентября — такое решение приняли 636 человек, в итоге они получили право проголосовать на специальных участках.

По словам главы облизбиркома, всего нововведением воспользовались 0,7% от общего числа избирателей.

«Общее число избирателей у нас составляет 1 млн. 88 тыс. 859 человек», — уточнил Александр Синюков.

Он добавил, что на местных выборах в муниципальных образованиях правом проголосовать досрочно воспользовались 979 человек, или 0,2% от общего числа избирателей.

Ранее сообщалось, что в списки для голосования на территории Пензенской области участковыми комиссиями было включено 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.