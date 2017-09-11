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Все прошедшие в пензенское Заксобрание партии должны работать на благо региона — Васильев

02:49 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты от всех партий, которые преодолеют 5-процентный барьер и получат представительство в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва, должны — независимо от своих политических взглядов — решать задачу по развитию региона. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев.

Все прошедшие в пензенское Заксобрание партии должны работать на благо региона — Васильев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хотелось бы, чтобы все представители политических партий, которые войдут в новый состав, строили свою работу с большим упором на социальную составляющую, потому что проблем в Пензенской области много, необходимо их решать и делать это консолидировано — всем вместе. […] Задача стоит у всех одна — это развитие нашего региона, это работа на благосостояние наших жителей», — сказал собеседник агентства, комментируя предварительные результаты голосования, согласно которым в Законодательное собрание Пензенской области проходят четыре парламентские партии.

По словам Александра Васильева, это было ожидаемо.

«За последние годы региональное отделение ЛДПР достаточно усилило свою работу с жителями, решая их проблемы, поэтому результат, скажем так, предсказуемый», — отметил он.

Лидер пензенских либерал-демократов пояснил, что есть много наработок, реализовать которые «поможет Москва».

Александр Васильев выразил уверенность в том, что новый созыв регионального парламента сможет показать эффективную работу.

«Все партии идут с какой-то своей определенной программой, своим определенным видением, [...] поэтому многопартийная система, если она будет представлена, пойдет только на пользу», — резюмировал собеседник агентства.
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