В Пензе прошла акция несистемной оппозиции Политика

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Акция несистемной оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной площади в Москве, состоялась по инициативе «Левого фронта» в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в минувшее воскресенье, 6 мая.

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Помимо активистов движения, участие в ней приняли представители официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», ЛКСМ, «Национально-патриотических сил России» и инициативной группы обманутых дольщиков.

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Пришедшие на протестное мероприятие обсудили результаты выборов президента России, подвергли критике социально-экономическую политику властей, выступили в защиту политзаключенных, а также против переноса стелы «Слава Героям» в сквер «Журавли».

Кроме того, звучали предложения о национализации стратегических отраслей промышленности и пересмотре итогов приватизации, которая была проведена в стране в конце прошлого века.

В целом мероприятие прошло спокойно. Никто из его участников сотрудниками правоохранительных органов, дежурившими в сквере, задержан не был.