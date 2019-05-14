EN
12:06:56 Вторник, 14 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Увольнение Стрючкова и задержание Еремина повлияли на рейтинг Пензенской области

11:17 | 14.05.2019 | Политика

Печать

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Два негативных события, произошедших в Пензенской области в апреле 2019 года, повлияли на позиции региона в рейтинге социально-политической устойчивости, подготовленном фондом «Петербургская политика».

Увольнение Стрючкова и задержание Еремина повлияли на рейтинг Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, отрицательную роль сыграло увольнение министра здравоохранения области Владимира Стрючкова и задержание бывшего начальника отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Александра Еремина по подозрению в получении взятки столами и тумбой.

В числе положительных событий названа первая публичная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Также эксперты обратили внимание на достигнутую договоренность об участии холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех») в строительстве в Пензе центра ядерной медицины.

Читайте также

Пензенская область заняла 74 место в демографическом рейтинге России

Кроме того, положительно повлияло на позиции субъекта федерации присвоение компании «Атоммаш» статуса первого резидента территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» и включение медико-технической фирмы «Синтез» в число резидентов технопарка «Рамеев».

В итоге рейтинг региона в апреле по сравнению с мартом не изменился и составил 7,8 пункта. Пензенская область по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе победителей малой географической олимпиады наградят 22 мая Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Славе» в домашнем матче
В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков В Заречном обработают от клещей общественные территории
В Пензе обсудят прошлое и будущее провинциальных архивов Прокуратура в Пензе потребовала от регоператора наладить вывоз мусора
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама