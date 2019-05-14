Увольнение Стрючкова и задержание Еремина повлияли на рейтинг Пензенской области Политика

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Два негативных события, произошедших в Пензенской области в апреле 2019 года, повлияли на позиции региона в рейтинге социально-политической устойчивости, подготовленном фондом «Петербургская политика».

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Согласно представленным сведениям, отрицательную роль сыграло увольнение министра здравоохранения области Владимира Стрючкова и задержание бывшего начальника отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Александра Еремина по подозрению в получении взятки столами и тумбой.

В числе положительных событий названа первая публичная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Также эксперты обратили внимание на достигнутую договоренность об участии холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех») в строительстве в Пензе центра ядерной медицины.

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Кроме того, положительно повлияло на позиции субъекта федерации присвоение компании «Атоммаш» статуса первого резидента территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» и включение медико-технической фирмы «Синтез» в число резидентов технопарка «Рамеев».

В итоге рейтинг региона в апреле по сравнению с мартом не изменился и составил 7,8 пункта. Пензенская область по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.