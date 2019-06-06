Виктор Кувайцев удержал позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сохранил свои позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа за май 2019 года, оставшись на четвертом месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем, если по итогам апреля медиаиндекс Виктора Кувайцева составлял 7 тыс. 357 пунктов, то в мае он уменьшился до 6 тыс. 632.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на результаты рейтинга повлияло, в частности, участие мэра в посадке деревьев и проведенное совещание по благоустройству города, а также предложение провести празднование 356-летия города 12 июня в рамках концепции «Фестивальная Пенза».

В свою очередь глава Пензы Николай Тактаров, занимавший в апрельском медиарейтинге 16 строчку, переместился на 23-ю. Его медиаиндекс снизился с 651 до 261 пункта.

В числе событий, повлиявших на изменение позиций главы города, названо его посещение зеленой зоны на Западной поляне совместно с Виктором Кувайцевым и поздравление жителей города с Днем весны и труда.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.