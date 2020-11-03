Депутаты дали согласие на назначение Николая Симонова председателем пензенского правительства Политика

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва дало согласие на назначение Николая Симонова председателем правительства региона.

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Депутаты рассмотрели его кандидатуру, предложенную губернатором Иваном Белозерцевым, в ходе очередной 35-й сессии во вторник, 3 ноября.

В качестве докладчика по данному вопросу выступила врио вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая кратко напомнила основные вехи трудового пути Николая Симонова.

После этого в его поддержку высказались представители фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании региона — ее руководитель Вадим Супиков, депутаты Владимир Кириллов и Михаил Лисин; а также глава фракции «Справедливая Россия» Валерий Плахута.

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев поинтересовался, каким образом Николай Симонов намерен выстраивать свою работу в случае назначения.

Тот пояснил, что планирует руководствоваться стратегией социально-экономического развития Пензенской области.

Первоочередной задачей в текущей ситуации он назвал принятие мер, обусловленных пандемией коронавируса.

В итоге кандидатуру Николая Симонова поддержали все 28 присутствующих на сессии депутатов.

В ответном слове он поблагодарил народных избранников, отметив, что расценивает это как аванс доверия всему будущему составу правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 октября 2015 года Николай Симонов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Пензенской области, 1 декабря избавился от приставки «врио» в данной должности.

21 сентября 2020 года правительство области сложило свои полномочия перед вновь избранным губернатором Иваном Белозерцевым, но продолжило исполнять их до сформирования нового состава кабинета министров. Николай Симонов стал врио председателя регионального правительства.