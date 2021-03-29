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Панюхин продолжит работать в должности врио начальника областного управления ЖКХ

17:24 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Михаил Панюхин продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Панюхин продолжит работать в должности врио начальника областного управления ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С Михаилом Анатольевичем мы очень давно знакомы», — отметил он.

Олег Мельниченко напомнил, что он и Михаил Панюхин в свое время были заместителями главы администрации Железнодорожного района Пензы Виталия Окорокова.

«У нас была общая приемная, мы сидели друг напротив друга», — добавил врио губернатора.

Он подчеркнул, что Михаил Панюхин — очень профессиональный человек.

«Надеюсь, что Вы и дальше все свои навыки, которые имеете, и опыт будете применять на благо Пензенской области. Но у Вас потерян один заместитель, Вы знаете. Соответственно, потерю надо восполнять. Жду предложений в течение недели по замещению этой должности», — сказал Олег Мельниченко.

Согласно сведениям, размещенным на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, до настоящего времени у Михаила Панюхина было два заместителя — Дмитрий Герасимов и Вячеслав Градов.

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