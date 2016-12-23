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Управление кадров пензенского правительства отмечено благодарностью Минтруда РФ

08:28 | 23.12.2016 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Благодарность министерства труда и социальной защиты РФ объявлена управлению госслужбы и кадров правительства Пензенской области за участие в конкурсе «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».

Управление кадров пензенского правительства отмечено благодарностью Минтруда РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, три пензенские практики были отмечены в числе лучших: «Внедрение системы детализированных квалификационных требований», «Наставничество и адаптация на государственной гражданской службе Пензенской области» и «Премирование государственных гражданских служащих Пензенской области».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего на конкурс поступило более 150 заявок, в том числе 12 — от федеральных госорганов, 104 — от региональных и 37 — от органов местного самоуправления.

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