В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выросла на 18% Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в Пензенской области выросла на 18,1% за прошедшую неделю по отношению к предыдущей, однако по-прежнему находится ниже эпидпорога на 24,6%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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Всего в течение недели в области зарегистрировани 2 тыс. 691 случай ОРВИ, что составило 197,8 на 100 тыс. населения.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Земетчинском районе — 672,3 на 100 тыс. населения, в Камешкирском — 405,5, Неверкинском — 397,4 и Сосновоборском — 373,2, а также в Кузнецке — 515,1. В Пензе этот показатель составил 181,7.

За семь дней в Пензенской области переболело РВИ 0,6% жителей в возрасте до 14 лет, которые составили в структуре заболевших 41,2%.

Лабораторно подтверждено три случая гриппа Н3N2.

В Пензе в течение прошедшей недели заболеваемость респираторными вирусными инфекциями к уровню предыдущей стала выше на 20%, составив 1 тыс. 223 случая. Показатель находится выше контрольного уровня на 8,1%.