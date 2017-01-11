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В Кузнецке суд не признал трудовыми отношения МУП и мужчины, работавшего по договору

09:23 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области отказал в удовлетворении иска мужчине, который просил установить факт трудовых отношений между ним и одним из муниципальных унитарных предприятий города, где он работал по договорам подряда.

В Кузнецке суд не признал трудовыми отношения МУП и мужчины, работавшего по договору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Истец указал, что с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года он был рабочим в МУП. Его трудовые отношения с ответчиком были оформлены договорами подряда. В период работы он подчинялся условиям внутреннего распорядка, проходил инструктаж по технике безопасности, ему выдавалась спецодежда и рабочий инструмент. Ответчик производил ему выплату заработной платы, отчислял необходимые платежи в Пенсионный фонд. Истец считал, что между ним и ответчиком имели место трудовые отношения, в связи с чем их оформление договорами подряда нарушает его права. Просил установить наличие трудовых отношений между ним и МУП и оформить их в соответствии с законодательством», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, представитель ответчика иск не признал, пояснив, что в трудовых отношениях с МУП истец не состоял.

«Он также указал на пропуск истцом срока исковой давности на обращение в суд, просил в удовлетворении требований отказать», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что трудовые отношения сторонами не оформлялись, договор между истцом и ответчиком не заключался, его существенные условия не оговаривались, заявления о приеме на работу истец не писал, соответствующий приказ о его приеме на какую-либо должность не издавался, табель учета рабочего времени не велся, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

«Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований и принял решение об отказе в иске. Судом также указано на пропуск установленного законом срока исковой давности», — резюмировал собеседник агентства.
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