Школьница из Пензенской области удостоена знака «Горячее сердце» Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Ученица 10 класса школы села Старая Каменка Пензенской области Евгения Суздальцева удостоена почетного знака «Горячее сердце» и будет включена в почетную книгу проекта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Девушка отмечена в номинации «Преодоление трудных жизненных ситуаций».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, несмотря на ампутацию правой ноги, Евгения Суздальцева является отличницей, принимает участие во всех классных и школьных творческих мероприятиях, занимается настольным теннисом.

«В 2016 году она заняла первое место по настольному теннису во всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата», — уточнили в ведомстве.

Награждение победителей проекта пройдет в Москве 17 и 18 февраля.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года совместно с рядом ведомств — министерством образования и науки, Минобороны, МЧС, МВД, а также детским омбудсменом, общественными организациями и фондами.

Награда вручается детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Награждение сопровождается вручением лацканного знака, который является копией накладки знака и может носиться повседневно. Каждый год выходит почетная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды.