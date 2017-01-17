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В Роспотребнадзоре призвали пензенцев не пить воду из прорубей на Крещение

11:44 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Вода в прорубях, подготовленных в преддверии Крещения, предназначена только для купания, употреблять ее для питья и приготовления пищи не рекомендуется. Об этом говорится в рекомендациях управления Роспотребнадзора по Пензенской области, которые размещены на сайте ведомства накануне православного праздника.

В Роспотребнадзоре призвали пензенцев не пить воду из прорубей на Крещение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представители ведомства призвали жителей региона использовать для крещенских купаний только 30 отведенных для этого мест, где будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и врачи.

Перед купанием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Категорически запрещено погружаться в прорубь после принятия спиртных напитков.

Для минимизации негативных последствий для организма желательно лезть в иордань не сразу, сначала следует несколько минут побыть на воздухе и размяться. В воде нужно находиться не более 60 секунд.

Желающим принять участие в массовых купаниях необходимо взять с собой купальник или плавки, махровое полотенце и теплый халат, удобную нескользкую обувь, сухую теплую одежду, а также термос с чаем.
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