После критики в адрес «Спутника» выезд на шемышейскую трассу решили открыть Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Шлагбаум, установленный на контрольно-пропускном пункте №8 при выезде из «Спутника» на трассу «Пенза — Шемышейка», будет открыт круглосуточно для всех категорий граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте города «Спутник» в четверг, 19 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по многочисленным обращениям жителей была пересмотрена схема перекрытия дорог в связи с началом застройки 7-го микрорайона.

«Ограничивается движение по участку улицы Олимпийской от строения №63 до перекрестка с дорогой, ведущей к трассе «Пенза — Шемышейка» — здесь может проезжать только строительная техника», — говорится в тексте.

Вместе с тем в нем подчеркивается, что это временное решение.

«Дорога, на которой расположен КПП №8, станет закрытой для легковых автомобилей, когда начнется строительство дома №74», — поясняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 13 января 2017 года был закрыт проезд через КПП №8. Директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина пояснила, что это связано с началом строительства домов на участке, ограниченном улицами Фонтанной, Изумрудной, Светлой и Прибрежным бульваром.

15 января известный пензенский бизнесмен и активный пользователь социальных сетей Игорь Зайдман выразил возмущение тем фактом, что автодорога, ведущая из «Спутника» на шемышейскую трассу, оказалась перекрыта шлагбаумом, а находящиеся у КПП охранники заявили, что готовы пропустить транспорт лишь при предъявлении так называемой «Карты жителя». В связи с этим на своей странице в Facebook он задался сразу несколькими вопросами, в том числе — насколько вообще законна данная ограничительная мера. Эта запись вызвала бурную реакцию пользователей.

Кроме того, 16 января на портале «Открытая Пенза» была опубликована инициатива об организации платного выезда из города «Спутник», которая, по данным на 14.30 четверга, 19 января, набрала в свою поддержку 75 голосов из 200 необходимых для ее передачи на рассмотрению в мэрию.