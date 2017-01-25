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Пензенский губернатор поздравил молодежь с Днем российского студенчества

08:10 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил молодых людей с Днем российского студенчества, который отмечается в среду, 25 января.

Пензенский губернатор поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Студенчество — это один из самых незабываемых периодов в жизни, время открытий и смелых идей, старт к вершинам профессионального мастерства, шаг на пути в будущее. Пензенская область по праву считается одним из крупнейших вузовских центров России, где также функционирует развитая сеть учреждений среднего профессионального образования», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в регионе готовят высокопрофессиональные кадры для экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры.

«Наша молодежь талантлива и инициативна, ей покоряются спортивные вершины, она постигает научные тайны, раскрывает секреты бизнеса. Именно сегодня, будучи студентами, тысячи молодых жителей Пензенской области формируют свое личное будущее, будущее региона и России», — добавил губернатор.

Он пожелал молодым людям, чтобы годы обучения заложили крепкий фундамент профессионализма и оставили самые лучшие воспоминания.

«Сохраняйте молодость души и неиссякаемый оптимизм, будьте уверенными в себе и открытыми для всего нового. Пензенской области нужны ваши идеи, стремления и решительность!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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