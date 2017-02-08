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Список территорий для участия в программе «Наш двор» в Пензе составят к маю

13:02 | 08.02.2017 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Перечень внутридомовых территорий, которые примут участие в программе «Наш двор», будет составлен в Пензе к маю.

Список территорий для участия в программе «Наш двор» в Пензе составят к маю

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 8 февраля, исполняющий обязанности мэра Сергей Волков сообщил, что в 2017 году программа будет осуществляться в рамках грантовой поддержки — рассматривать и утверждать список дворовых территорий будет конкурсная комиссия, в которую войдут представители власти и общественности.

«Учитывая все сложности и трудности реализации проектов, правовая сторона дела должна быть безупречна. Особое внимание нужно обращать на составление протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и других документов, которые требуются для получения гранта», — отметил он.

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Сергей Волков поручил начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину завершить подготовку нормативной базы и оперативно приступить к проведению конкурсных процедур.

«Чтобы освоить денежные средства и уложиться в сроки, необходимо приступить к работе уже в первых числах июня», — подчеркнул и.о. мэра Пензы.

Также он поручил заместителю главы администрации города Юрию Ильину подготовить к концу недели предварительный перечень городских магистралей для участия в программе «Безопасные и качественные дороги» и представить предложения по пешеходным переходам, которые следует дополнительно оборудовать подсветкой, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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