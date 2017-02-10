Пензенские библиотекари познакомились с новыми форматами книг Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова приняли участие в вебинаре «Новые форматы существования книг», который состоялся в минувший четверг, 9 февраля.

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Лекцию провела член правления Лиги образования, координатор «Школьного сектора» ассоциации RELARN (Russian Electronic Academic Research Network), кандидат педагогических наук Елены Ястребцева.

В рамках вебинара она рассказала о том, как изменяется чтение под воздействием Интернета и устройств, обратив особое внимание развитию новых книжных форматов, в которых будут использоваться анимация, а также шумовое или музыкальное сопровождение.

Кроме того, библиотекарям представили технологии вовлечения читателей в исследование и творческий процесс по созданию новых форматов книг на примере конкурсных мультимедийных работ, созданных по прочитанным книгам, сообщается на сайте пензенской областной библиотеки.