Суд признал законным штраф главврачу наровчатской станции по борьбе с болезнями животных Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Облсуд признал законным наказание в виде административного штрафа, наложенного управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на руководителя наровчатской районной станции по борьбе с болезнями животных за нарушение санитарных правил на скотомогильниках.

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«В оперативном управлении станции находятся скотомогильники, расположенные в селах Большое Кирдяшево, Савинки, Ляча, Михайлово-Тезиково, Орловка, Наровчат, Мелюковка, Азарапино, Плесковка, Паны, Новые Пичуры и Потодеево, обустройство которых не отвечает ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, на въездных воротах отсутствуют замки, траншеи по периметру частично обвалены, над ямой не закрываются или вовсе отсутствуют крышки, нет вытяжных труб, нет мостов через траншеи, либо они требуют ремонта», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что главный санитарный врач наровчатской станции по борьбе с болезнями животных был оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Не согласившись с постановлением, руководитель станции подал жалобу сначала в наровчатский районный, а затем в областной суды. Апелляционная инстанция Пензенского областного суда, изучив материалы дела, посчитала назначенное наказание законным и обоснованным», — добавила собеседница агентства.