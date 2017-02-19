В Пензенской области 20 февраля стартует операция «Лесовоз»
Печать
Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» будет проведено на территории Пензенской области с 20 февраля по 1 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Оно направлено на пресечение фактов незаконной заготовки и оборота древесины, перекрытие каналов ее транспортировки, а также выявление случаев ее перевозки без заполнения сопроводительного документа, предусмотренного законом.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза, профилактическое мероприятие проводится ежегодно весной и осенью.
«По итогам операции, проходившей с 17 октября по 15 декабря 2016 года, работниками лесничеств совместно с сотрудниками полиции было проведено 102 рейда, остановлено и досмотрено более 100 транспортных средств, перевозивших древесину. Было зафиксировано 52 нарушения лесного законодательства, из них четыре случая незаконных рубок», — отметили в ведомстве.