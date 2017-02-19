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В Пензенской области 20 февраля стартует операция «Лесовоз»

10:28 | 19.02.2017 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» будет проведено на территории Пензенской области с 20 февраля по 1 апреля.

В Пензенской области 20 февраля стартует операция «Лесовоз»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно направлено на пресечение фактов незаконной заготовки и оборота древесины, перекрытие каналов ее транспортировки, а также выявление случаев ее перевозки без заполнения сопроводительного документа, предусмотренного законом.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза, профилактическое мероприятие проводится ежегодно весной и осенью.

«По итогам операции, проходившей с 17 октября по 15 декабря 2016 года, работниками лесничеств совместно с сотрудниками полиции было проведено 102 рейда, остановлено и досмотрено более 100 транспортных средств, перевозивших древесину. Было зафиксировано 52 нарушения лесного законодательства, из них четыре случая незаконных рубок», — отметили в ведомстве.
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