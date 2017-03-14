В Кузнецке родники обустроят по дизайн-проектам школьников и студентов Общество

Кузнецк, 14 марта 2017. PenzaNews. Дизайн-проекты благоустройства родников, над которыми более месяца работали школьники и студенты, планируется реализовать в Кузнецке.

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Лучшие проекты были определены на заседании экологического совета при главе администрации Кузнецка. В частности, отмечены разработки учащихся школы №8 Павла Гришаева и Юлии Сухоруковой и студента колледжа электронных технологий Никиты Коновалова. Также участники заседания заинтересовались работами учеников школ №№1, 3, 4, 9, 16 и 17.

С наступлением тепла учащиеся школ и колледжей города намерены выйти на очистку территорий родников, а затем приступить к реализации проектов, информирует пресс-служба администрации Кузнецка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на территории Кузнецка в Год экологии в рамках акции «Чистая вода» будут благоустроены девять родников. За каждым из них будет закреплен ответственный из экологического совета.