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Более 200 пензенцев станут участниками молодежных форумов в 2017 году

12:05 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Более 200 жителей Пензенской области, как ожидается, примут участие в молодежных форумах различного уровня в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Более 200 пензенцев станут участниками молодежных форумов в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на областной образовательный форум «Ласточка», который пройдет с 19 по 22 апреля по направлениям «Предприниматели и инноваторы», «Творчество и здоровый образ жизни», «Социальные инициативы и НКО» и «Мы россияне».

Кроме того, для Пензенской области установлена квота в 110 участников, которые смогут посетить форум Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области с 14 по 24 июня.

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Будет организовано 9 смен: «Инновации и техническое творчество», «Ты предприниматель», «Культурный бум», «МедиаВолна», «Малая родина — большие возможности», «Поколение добра», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Политика» и Патриот».

Еще девять человек из Пензенской области примут участие в российско-китайском форуме, который планируется провести в КНР в июне. Формирование делегации будет осуществляться на основе представлений вузов.

В 2016 году во всероссийской молодежной форумной кампании приняли участие свыше 400 представителей Пензенской области. 14 молодежных проектов получили финансовую поддержку на общую сумму 4 млн. 450 тыс. рублей, в том числе 2 млн. 250 тыс. рублей — из бюджета региона.
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