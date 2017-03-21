Стоимость проезда по Заречному предлагается повысить до 12 рублей с 1 мая Общество

Заречный, 21 марта 2017. PenzaNews. Стоимость проезда в автобусах зареченского муниципального предприятия «Автотранс» предлагается повысить: по городу — с 10 до 12 рублей, от КПП до Пензы — с 20 до 24 рублей, а полный билет обойдется пассажиру в 36 рублей вместо 30. Об этом сообщил заместитель главы администрации ЗАТО Илья Дильман в ходе брифинга, состоявшегося в минувший понедельник, 20 марта.

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По его словам, это вынужденная мера, так как с 2012 года, когда тариф поднимался в последний раз, существенно подорожали горюче-смазочные материалы, запчасти и выросла зарплата работников «Автотранса».

Планируется, что решение о повышении стоимости проезда в городских автобусах на 20% будет принято на сессии собрания представителей, а изменения вступят в силу с 1 мая.

Предполагается, что проезд в дачных автобусах не подорожает.

Также прежней останется стоимость поездки в Пензу по проездному — около 22 рублей, но количество поездок будет лимитировано, сообщает управление общественных связей Заречного.