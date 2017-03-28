Елена Столярова отметила положительные сдвиги в постинтернатном сопровождении сирот Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова отметила положительные сдвиги в вопросе постинтернатного сопровождения детей-сирот, произошедшие в регионе за 2016 год.

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«Хотелось бы отметить положительную работу, которая проведена правительством Пензенской области, министерством образования по организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, особенно в возрасте от 18 до 23 лет. Это тема, которую в прошлом году при отчете мы активно обсуждали», — сказала она, выступая с докладом о работе за 2016 год на 42-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 28 марта.

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Елена Столярова пояснила, что к настоящему времени выработал план конкретных мероприятий и создан координационный центр по сопровождению данной категории лиц.

Согласно данным, которые приводятся в докладе уполномоченного, общая численность детей в возрасте от 0 до 18 лет в Пензенской области на 1 января 2016 года составляла 232 тыс. 245 человек, из которых 2 тыс. 818 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В приемных семьях воспитываются 1 тыс. 133 ребенка, под опекой и попечительством находятся 1 тыс. 570. Усыновлено 1 тыс. 134 ребенка. В учреждениях для детей-сирот находятся 130 человек.